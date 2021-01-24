Туман, гололед, ветер: какая погода будет в Волгограде в начале рабочей недели

В Волгограде туманы задерживаются Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградской области после снегопадов и крещенских морозов продолжается оттепель. Понемногу сходит снег, который превращается в лужи. В начале новой рабочей недели осадков в регионе не ожидается. В Волгограде и области 25 января синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами снова ляжет туман, так что видимость будет не самой хорошей. Это на заметку автомобилистам. Также образуются гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока с порывами до 14 метров в секунду, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском гидрометцентре.

В ночь с воскресенья на понедельник по Волгоградской области температура воздуха будет от 0 до -5 градусов. Местами подморозит до 8-ми градусов. Днем 25 января – от -1 до +4.

В Волгограде ближайшей ночью будет легкий мороз – 1-3 градуса. Завтра столбики термометров будут чуть выше нуля – до +2.