«Ноги болят»: полузащитник «Ротора» Илья Жигулев рассказал о тяжелых буднях на сборах

Илья Жигулев. Фото: СК "Ротор".

У «Ротора» подходит к концу первый из трех учебно-тренировочных сборов в Турции. Сейчас тренерский штаб сине-голубых дает серьезные нагрузки футболистам. На тренировках им приходиться выкладываться на максимум, возможно, даже больше. Но деваться некуда. Полузащитник волгоградской команды Илья Жигулев подметил, что если в учении тяжело, то в бою будет легче.

- Тяжело, конечно. Ноги болят. Нагрузка переносится тяжело. Но мы понимаем, насколько это важно для нашего функционального состояния. Поэтому без этого никуда, - рассказал Илья Жигулев пресс-службе «Ротора».

В Турции подопечные Александра Хацкевича сыграли первый матч. Встреча с польской «Ягеллонией» 21 января завершилась вничью 1:1. В игре приняли участие 2 состава сине-голубых. Каждый футболист провел на поле по тайму.

- Первая неделя всегда очень сложная. Получили большой объем нагрузок, сыграли один контрольный матч по тайму. В принципе, учитывая ту работу, которую мы проделали, самочувствие во время матча было довольно-таки нормальное, - отметил Илья Жигулев.

В «Ротор» перешли уже 4 новичка. Возможно, будет еще пополнение. Есть игроки на просмотре. Илья Жигулев рассказал, что всех новобранцев коллектив встречает хорошо.

- Никаких проблем с адаптацией у них, думаю, нет. У нас хороший собран коллектив. Я думаю, они адаптировались очень быстро. Конечно, у нас есть время подготовиться к официальным играм, наладить связи.

В заключительный день первого сбора «Ротор» 26 января сыграет со словенской «Мурой»