В субботу в Волгоградской области сбили двух пешеходов

ДТП в Центральном районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области практически каждый день под колеса машин попадают пешеходы. Накануне, 23 января, на дорогах пострадали два человека. В центре Волгограда днем 33-летняя женщина на «Infiniti QX» поворачивала с улицы Кубанской на Новороссийскую. А дорогу как раз переходил 54-летний мужчина. Ему горел зеленый свет, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД. Однако большой внедорожник не пропустил пешехода и наехал на него. Мужчину увезли в больницу.

Вечером субботы в Кумылженском районе 41-летний водитель за рулем «Лады Калина» ехал по трассе «Жирновск-Вешенская». По дороге он сбил 49-летнего пешехода. Инспекторам ДПС еще предстоит выяснить, по какой же причине произошло ДТП. Пешехода забрала скорая.

Еще одна «Лада Калина» стала участником ДТП, но уже в Волжском и без пешеходов. По улице Ленина 68-летний водитель на «ГАЗ-33023» направлялся в сторону улицы Севастопольской. Впереди ехала легковушка под управлением 60-летнего мужчины. «ГАЗ» не выдержал дистанцию и ударил сзади «Калину», в которой травмы получили водитель и 58-летняя пассажирка. Однако они отказались от больницы.