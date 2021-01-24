По одной полосе в обе стороны: в Волгограде сузят нулевую продольную

На нулевой продольной пару дней движение будет только в две полосы Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде с понедельника будет введена измененная схема движения на нулевой продольной. Рокадную дорогу частично сузят до двух полос – по одной в каждую сторону на участке между улицами 7-й Гвардейской и Землянского. Изменение будет временным – с 5 часов утра 25 января до 5.00 27 января. Так что автомобилистам нужно быть внимательными. Ограничения связаны с установкой основного модуля локального очистного сооружения. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, на участке будет работать подъемный кран, с помощью которого рабочие поместят 14-тонную конструкцию в котлован глубиной около восьми метров.

В котловане подрядчик уже смонтировал железобетонный фундамент, подвел коммуникации. После ввода модуля очистного сооружения в эксплуатацию его мощность составит 400 литров в секунду. поступающие ливневые сточные воды будут проходить трехступенчатую систему очистки. Система будет задерживать песок, бензин, масла и другие примеси.

Добавим, в Волгограде создают сеть локальных очистных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Она позволит ежегодно очищать свыше миллиона тонн воды, что благотворно скажется на состоянии Волги и улучшит экологическую ситуацию на территории города. Также на острове Голодном строят новый комплекс биологической очистки.