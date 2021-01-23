Почти две тысячи переболевших коронавирусом волгоградцев стали донорами

Почти пятьсот литров плазмы перелили ковидным пациентам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области уже более 39 тысяч человек, которые переболели коронавирусом. Почти две тысячи из них стали донорами антиковидной плазмы, которая помогает в лечении тяжелых пациентов. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, кровь сдали уже 1951 выздоровевших волгоградцев. Пригодными для переливания и содержащими антитела к коронавирусу оказались более 1800 доз. Около 500 литров антиковидной плазмы получили инфекционные госпитали. Пациентам перелили более 485 литров.

- В большинстве случаев отмечается улучшение состояния на фоне продолжающейся терапии, - отмечают в комитете здравоохранения.

Стать донором антиковидной плазмы может не каждый. Есть ограничения по возрасту – от 18 до 55 лет, по здоровью. Сдавать кровь можно только по истечении пары недель после выздоровления. Один донор сдает 450 миллилитров крови, из которой получают до 270 мл лечебной дозы. Переливание делают с учетом группы и резус-фактора. Поэтому плазма нужна всегда.

Если вы хотите сдать кровь, звоните в центр крови по телефону: (8442) 37-69-65 в рабочие дни с 13 до 15 часов. Там вас проконсультируют по поводу противопоказаний и подготовки.