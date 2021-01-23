В Волгограде 72 человека заболели ковидом, в Волжском – 66

В списки попадают только те, у кого тест на ковид оказался положительным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По числу новых заболевших коронавирусом на 23 января 2021 года Волжский почти сравнялся с Волгоградом. В областном центре зафиксировали 72 случая, в Волжском – 66. Много заразившихся на сегодня в Городище (+19), Камышине (+17) и Николаевском районе (+14). Вошли в пятерку также Руднянский район с 12 инфицированными за сутки и Михайловка с 10 новыми ковидными пациентами. Новые случаи коронавируса распределены по 17 районам Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, восемь человек прибавили к спискам коронавирусных пациентов на сегодня в Старополтавском районе, шестерых – в Котовском. По пять новых случаев ковида во Фролово, Жирновском и Новониколаевском, по четыре – в Палласовском и Ольховском. И пять районов Волгоградской области с минимальным приростом, среди них Урюпинский – плюс три инфицированных, Новоаннинский – плюс два, в Быковском, Среднеахтубинском и Киквидзенском - по одному.

Лидеры по распространению коронавируса все те же на протяжении уже многих недель. Не меняется в целом и картина по возратным группам. На сегодня среди 255 заболевших коронавирусом в регионе 8 детей, 15 человек из числа молодежи, а больше всего заразившихся в категории старше пятидесяти лет – сразу 146 человек.