Младшему 38 лет: три женщины и двое мужчин умерли от ковида в Волгоградской области

У четверых умерших пациентов были проблемы с сердцем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что ни день, то оперштаб Волгоградской области сообщает о новых смертях ковидных пациентов. На 23 января коронавирус стал основной причиной смерти еще пятерых волгоградцев, среди них три женщины и двое мужчин. Младшему из умерших было всего 38 лет, старшей – 58 лет. У четверых были проблемы с сердцем. И только у самого молодого - хронические заболевания органов дыхания. В географии смертей на сегодня – Волгоград и четыре района области.

По данным оперштаба, 38-летний житель Калачевского района обратился к медикам как только почувствовал первые симптомы. Амбулаторное лечение не принесло результата, как и все усилия врачей Калачевской ЦРБ. 49-летняя волгоградка попала в больницу с обострением хронического заболевания. Но при обследовании у нее нашли COVID-19 с двусторонней пневмонией. Врачи больницы №4 не смогли ее спасти.

А вот 54-летняя женщина из Серафимовичского района поначалу пыталась лечиться сама и через неделю оказалась в седьмой больнице. Такая же история у скончавшегося в 5-й больнице Волгограда 57-летнего жителя Клетского района. Спасти их врачи не смогли, как и 58-летнюю женщину из Котельниковского района.