Пять человек пострадали в ДТП на саратовской трассе под Волгоградом

С травмами в больницу увезли пять человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Волгоградской меняется от плюса в минус. На трассах множество аварий. Только на саратовской трассе минувшим утром произошло два ДТП, в которых пострадали пять человек. В Камышинский районе на федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись «ВАЗ-217030» и «Шевроле Авео». По предварительным данным, 25-летний водитель отечественной легковушки пошел на обгон и врезался во встречную в иномарку под управлением 46-летнего жителя Башкортостана. В больницу с места ДТП увезли троих – обоих водителей и 27-летнего пассажира ВАЗа.

Еще одна авария в это же время произошла в Дубовском районе. 43-летний водитель «ВАЗ-21041» тоже пошел на обгон и не смог завершить маневр - не справился с управлением. ВАЗ опрокинулся на обочину.

- В результате ДТП водитель и 49-летний пассажир с травмами госпитализированы, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

ГИБДД призывает водителей не совершать рискованных маневров и опасных обгонов.