20 лет тюрьмы грозит иностранцам за сбыт героина в Волгограде

Во время обысков изъяли 1,2 килограмма героина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи регионального главка МВД завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении иностранцев, которые занимались сбытом героина в Волгограде и Волжском. Пятерых граждан Таджикистана задержали в июле 2019 года. Во время обысков в их тайниках обнаружили 1,2 килограмма героина и смеси с морфином и кодеином. Теперь наркоторговцам грозит 20 лет тюрьмы.

Как установило следствие, пятеро молодых иностранцев торговали героином в Волгограде и Волжском весной 2019 года. Трое хранили и фасовали наркотики, двое делали закладки. Клиентов находили через интернет. Во время расследования следователям пришлось провести более сорока судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 23 тома.

- Вину в содеянном один из обвиняемых признал частично, четверо – не признали. Уголовное дело направлено в Волжский городской суд, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.