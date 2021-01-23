В Волгограде снесут еще два аварийных дома

Двухэтажки пустят под снос через несколько лет. Фото: госжилнадзор

Еще два построенных вскоре после войны двухэтажных дома пойдут под снос в Краснооктябрьском районе Волгограда. После рассмотрения заключений инспекции госжилнадзора районная межведомственная комиссия признала аварийными дома №14 и №18 в поселке 5-й участок.

Как сообщили «КП-Волгоград» в госжилнадзоре, инженерные изыскания в старых домах Волгограда прошли в рамках программы капремонта. Эксперты обнаружили в стенах двухэтажек в поселке 5-й участок множество трещин, повреждены оказались и конструктивные элементы жилых зданий. Жить в таких домах небезопасно для жизни и здоровья.

Снесут эти дома только через несколько лет. До 2025 года в Волгограде и области расселяют дома, которые признали аварийными до 2017-го. После в эту категорию вошли еще сотни домов, в том числе в расположенном неподалеку поселке 4-й участок.