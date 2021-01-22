В 2021-м не только волгоградские фельдшеры смогут получить «подъемные» в 750 тысяч рублей

Фото администрации ВО.

Пандемия коронавируса еще больше облачила проблему нехватки медработников в отдаленных населенных пунктах Волгоградской области. Поэтому с 1 января 2021 года в регионе расширили перечень тех, кто может получить единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей в рамках программы «Земский фельдшер». В частности, теперь претендовать на «подъемные» могут не только фельдшеры, но также акушеры и медсестры. Но все также при одном условии – они поедут работать в отдаленные сельские ФАПы региона.

Как сообщают в облздраве, сейчас формируется список вакансий в данные ФАПы.

Отметим, что в 2019-м году по программе «Земский доктор\фельдшер» в волгоградские поселки отправились 154 медработника. А в 2020-м уже 167 квалифицированных врачей и специалистов среднего медицинского звена. В их числе и 89 квалифицированных врачей (хирурги, педиатры, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, терапевты, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и врачи УЗИ). Кстати, 36 из них выбрали медучреждения в отдаленных поселениях — компенсационная выплата для них составляет полтора миллиона рублей вместо миллиона.