Антимонопольщики раскрыли картельный сговор при строительстве детсада в Волжском

Фото администрации Волжского.

Волгоградские антимонопольщики обвинили управление капстроительства Волжского в картельном сговоре с подрядчиками при возведении детского сада в рамках нацпроекта «Демография». Как сообщают в региональном УФАС, в деле оказались замешаны не только чиновники администрации, но также ФКУ «Исправительная колония № 26», УФСИН и ООО «Каспий» (город Волжский).

Началось все еще с торгов на разработку проектно-сметной документации для детсада. Во-первых, в феврале 2020-го, когда объявили аукцион, к техдокументации приложили еще не утвержденный заказчиком проект. Во-вторых, выиграла эти торги краснодарская компания ООО «Взлет А», но чиновники договор с ней так и не заключили. Потому что на территории, которую отвели под новый детсад, уже работали строители ООО «Каспий» (компании, которая не выиграла аукцион).

- Заказчик позже без всяких торгов заключил контракт с ФКУ «Исправительная колония №26» регионального УФСИН на сумму 138 миллионов рублей. Этот «победитель» нанял субподрядчика – то самое ООО «Каспий», которое уже строило здание, - рассказывают про схему сговора в УФАС.

Но и это еще не все. Управление капстроительство Волжского заключило договор на производство изыскательных работ с ООО «Италпроект» (местная компания). Сумма контракта – 1 копейка. Однако, в последний момент эта волжская фирма отказалась исполнять контракт (сославшись на отсутствие регистрации в ЕИС в сфере закупок в сети Интернет и электронной цифровой подписи) и предложила передать его другой компании - ООО «Энергосервис» по договорам субподряда.

- Что интересно: затраты ООО «Италпроект» на исполнение работ по договорам субподряда при выполнении ООО «Энергосервис» указанного контракта составили свыше 2 миллионов 55 тысяч рублей вместо 1 копейки. То есть договор субподряда был заведомо убиточный. При этом руководители компаний не смогли пояснить целесообразность своих действий, - говорят антимонопольщики.

Напомним, что в разоблачении этого картельного сговора приняло участие не только волгоградское УФАС, но и прокуратура Волжского, и сотрудники УФСБ по региону, и полиция Волжского.

- К ответственности будут привлечены все участники выявленных картельных сговоров, желавшие «поживиться» на строительстве детского сада, и у нас не вызывает сомнений, что ответственность в данном случае будет не только административной, но и уголовной, - отметил заместитель руководителя волгоградского УФАС Александр Великанов.