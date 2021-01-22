Волгоградские школы получили еще 46 новых автобусов

Сегодня в районы Волгоградской области отправили 46 новеньких школьных автобусов, которые будут доставлять детей из отдаленных хуторов и поселков на занятия.

- Ключи от нового транспорта вручили директорам школ из 28 районов и города Волгограда, - уточняют в администрации региона.

Два автобуса из этой партии вместимостью 25-31 пассажиров, 33 автобуса рассчитаны на 21-24 человек, семь машин вместят 13-20 школьников, четыре - 10-12 человек.

- Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами в соответствии с техническим регламентом, - добавляют в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Отмечая, что за последние пять лет, в рамках программы которую Минпросвещения реализует совместно с Минпромторгом и субъектами РФ, Волгоградская область получила уже 361 школьный автобус. Таким образом, на данный момент обновлено уже более 70% школьного автопарка. Кроме того, были открыты новые маршруты за школьниками в отдаленные населенные пункты области.