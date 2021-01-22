Волгоградцев призвали не пускать детей на несанкционированные митинги

В полиции предупредили, что любые провокации будут пресекаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третий день родители волгоградских школьников обсуждают сообщения, которые появились в родительских чатах. В них руководство школ призывает не пускать детей на митинги (информация о которых распространяется в соцсетях), напоминая, что за участие грозит штраф в размере 10 тысяч рублей. О митингах узнали даже далекие от политики люди и ученики младших классов. Впрочем, наказание это не придуманное: и полиция, и прокуратура предупреждает о том же.

Сегодня на сайте ГУ МВД по Волгоградской области появилось предупреждение, которое гласит: «за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», и что «любые провокационные действия со стороны участников акций будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

В полиции также уведомили, что «правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности». И попросили родителей не пускать своих детей на подобные митинги.

Впрочем, многим волгоградским ребятам будет, чем заняться в эту субботу – учителя уведомили школьников о запланированных на 23 января контрольных работах и других важных школьных мероприятиях.