Грузовик врезался в трамвай в Волгограде

Фото с места ДТП МУП "Метроэлектротранс".

Около трех часов дня 22 января грузовик врезался в трамвай №7 в Ворошиловском районе Волгограда на перекрестке улиц Баррикадной и Циолковского. По предварительной информации, водитель грузовика не пропустил трамвай на перекрестке, хотя у рельсового транспорта есть преимущество в движении. К счастью, никто из пассажиров трамвая в этом ДТП не пострадал. Конечно, если не считать тех волгоградцев, кто не смог из-за этого воспользоваться общественным электротранспортом.

- На время оформления ДТП сотрудниками ГИБДД трамваи маршрутов №6 и №7 ходили в измененных границах до разворотного кольца на остановке «Радомская», а трамваи маршрута №3 от остановки КИМ до «Обувной фабрики», - сообщили «КП-Волгоград» в «Метроэлектротрансе».

А на перекрестке Комсомольской и проспекта Ленина в эту пятницу произошла куда более серьезная авария. Там ВАЗ столкнулся с «Мерседесом», разбитая «в хлам» иномарка вылетела на тротуар.