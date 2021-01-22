В Волгограде судят лжериелторов, обманувших 258 человек

В Волгограде на скамью подсудимых одного за другим отправляют лжериелторов, которые создали преступную группировку и обманули 258 человек. Всего в ОПГ входило 22 человека. Эти люди зарабатывали тем, что сдавали «липовые» квартиры в аренду. Сегодня, 22 января 2021 года, прокуратура региона утвердила обвинительное заключение одному из членов этой банды – 27-летнему волгоградцу.

- В течение двух лет - с мая 2015 года по июнь 2017 года – мошенники наживались на волгоградцах. Они размещали в интернете объявления о сдаче в аренду жилья по низкой цене, при этом фотографии брали из сети, и никаких квартир не сдавали вообще. Когда клиент приходил к ним в офис (местоположение которого они все время меняли), они предлагали оплатить 5 тысяч рублей в счет аванса, после чего больше на связь не выходили, -рассказывают схему, по которой работали аферисты в областной прокуратуре.

«Работали» эти лжериелторы не только в Волгограде, но и в Воронеже. В состав ОПГ входили шесть мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, и 17 женщин в возрасте от 18 до 25 лет. За два года они умудрились заработать так более 1 миллиона рублей. Потерпевшими проходят 258 человек. Расследование вело ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

- 27-летний фигурант уголовного дела свою вину полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас его дело передали в суд. Грозит ему до 10 лет колонии, - уточняют в региональной прокуратуре.