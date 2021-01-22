В центре Волгограда на сутки отключат воду

23 января в центре отключат воду. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Несмотря на зиму компания «Концессии водоснабжения» продолжают менять старые аварийные трубы. Как только морозы уступили место оттепели, запланировали ремонт на построенном в послевоенные годы водопроводе, который расположен на улице Чуйкова, 51. Из-за этого жители двух домов на сутки останутся без воды, еще два десятка домов в центре Волгограда будут снабжаться на пониженном давлении. Отключат воду с 7 часов утра 23 января 2021 года до 00.00 часов 24 января 2021 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях», полностью отключат водоснабжение 23 января в домах №1 на улице Пражской и №651 на улице Чуйкова. На пониженном давлении будут шесть домов на проспекте Ленина - №40, 42, 44, 46, 48, 48/2; два дома на улице 7-й Гвардейской - №7 и 11; шесть домов на улице Советской - №32, 34, 38, 49, 49/2 и 51; дома на улице Чуйкова - №49, 51, 51а, 53к1 и 55, а также дом №4 на улице Наумова и дома №7 и 8 на улице Пражской. Не забудьте набрать воды.