Банк УРАЛСИБ открыл новую программу кредитования авто

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Банк УРАЛСИБ запустил новую программу автокредитования. Она получила название «Зеленый свет». Программа распространяется как на новые машины, так и на транспортные средства с пробегом. Минимальная ставка по кредиту для новых автомобилей начинается от 4,9%, для машин с пробегом – от 5,9%.

Минимальная сумма займа для программы – 100 000 рублей, максимальная – 5 000 000. Первоначальный взнос клиента банка должен составлять минимум 20% от стоимости автомобиля. Если кредит берется в рамках программы государственной поддержки льготного автокредитования, то первоначальный взнос снижается до 10% от стоимости авто.

Срок кредитования – от одного года до пяти лет включительно. Для новых авто предусмотрена функция «остаточного платежа». Это часть кредита, которая оплачивается заемщиком единовременно в последнюю дату ежемесячного платежа по графику платежей.

Чтобы получить займ, необходимо всего два документа. Рассмотрение и формирование предварительного решения по заявке занимает от получаса.

Получить полные условия программы и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»