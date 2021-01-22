Патрули составили «ковидные» протоколы на 14 тысяч волгоградцев

Протоколы выписывают лишь за грубые нарушения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Каждый день в городах и поселках Волгоградской области в рейд отправляется антиковидный патруль из чиновников, представителей Роспотребнадзора и полицейских. Как подчеркивают власти, их действия имеют вовсе не карательные цели, а профилактические. Подтверждает это и статистика. Как рассказал на брифинге начальник контрольного управления аппарата губернатора Антон Безруков, за все время с начала пандемии в Волгограде и области патрули зафиксировали 570 тысяч нарушений масочного и перчаточного режима, несоблюдения требований Роспотребнадзора к предприятиям и организациям. При этом лишь в 2,5% случаев на нарушителей составили протоколы – с марта «осчастливили» лишь 14 тысяч человек.

- В остальных случаях с нарушителями проводилась профилактическая разъяснительная работа, - подчеркнул Антон Безруков.

Кстати, патруль во время рейда лишь составляет протокол, решение о конкретном наказании принимает суд и, зачастую, выносит предупреждение. Штрафы становятся итогом лишь самых грубых нарушений. Суд оштрафовал с марта всего 1300 волгоградцев и бизнесменов.

- Соблюдайте правила, чтобы не заразить окружающих не заразиться самому, а не для того, чтобы вас не оштрафовали, - повторяют чиновники.