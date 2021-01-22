«Желающих больше, чем вакцины»: в облздраве пояснили перебои с ковидными прививками в волгоградских больницах

В больницах все готово к вакцинации от ковида, ждут препарат. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пока скептики с опаской наблюдают на массовой вакцинацией от коронавируса, многие волгоградцы уже изъявили желание привиться. Вот только записаться на получение «Спутник V» или «ЭпиВакКороны» смогли не все.

«Хотела записаться на прививку, а сайт Госуслуг не дает этого сделать», «Объявили массовую вакцинацию, а вакцины то и нет», - посыпались жалобы в соцсетях от волгоградцев.

Сегодня, 22 января, заместитель главы облздрава Николай Алимов пояснил ситуацию.

«Действительно, сейчас записаться на вакцинацию нельзя. Потому что на данный момент вакцина в регионе закончилась и мы ждем новую партию. Как только она поступит в область, запись на сайте Госуслуг тут же возобновится, - прокомментировал Алимов.

За несколько дней изъявили желание привиться от коронавируса уже почти 7,5 тысяч волгоградцев. 311 человек смогли попасть в очередь, они получат свою дозу в ближайшие дни.

- Те, кто получил первую дозу вакцины, несомненно, получат вторую часть через положенные 21 день. Препарат имеется в наличии в необходимом объеме, - уверяет заместитель председателя комитета здравоохранения.