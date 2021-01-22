Поджигателям дома волгоградского губернатора не скостили срок

Поджигатели дома губернатора не смогли уменьшить срок в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Ивана Железникова и Дмитрия Ушакова и оставил его без изменения.

Как установил суд, Ушаков и Железников замешаны не только в поджоге губернаторской резиденции. На их совести избитый с целью устрашения и выбивания долга предприниматель и поджог автомобиля. По решению Краснооктябрьского суда Ушаков проведет в колонии строго режима 8 лет, Железников – шесть с половиной.

Напомним, дом губернатора Волгоградской области пытались поджечь в ноябре 2016 года. Злоумышленники облили бензином крыльцо и подпалили. Правда, огонь сразу заметили и потушили, так что никакого ущерба он не нанес. Заказчиками этого преступления якобы стали бывший директор Центрального рынка Евгений Ремезов и бизнесмен Владимир Зубков. Следом в Лефортово оказался и экс-глава волгоградского СУ СКР Михаил Музраев.