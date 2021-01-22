В Волгограде УК оштрафовали на 250 тысяч за рассыпающийся балкон

В Волгограде рассыпается немало балконов и в центре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде сотни балконов представляют собой угрозу для жильцов и для прохожих. Один из них расположен в доме №1 на улице Бахтурова. Еще в августе 2020 года проверка госжилнадзора подтвердила ненадлежащее техническое состояние балкона, за что управляющей компании ООО «Дом Сервис Красноармейский» выписали солидный штраф в 250 тысяч рублей. После почти полугода судебных разбирательств Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность административного наказания за нарушение лицензионных требований.

Разрушающийся балкон создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, подчеркивают в госжилнадзоре. Управляющая компания «Дом Сервис Красноармейский» работает на основании лицензии, а значит, отвечает за соблюдение лицензионных требований, в числе которых поддержание общего имущества дома в нормальном состоянии.

Напомним, относится к общему имуществу лишь балконная плита, а вот за ограждение балкона отвечает владелец конкретной квартиры.