В Волгограде вручили орден Мужества семье погибшего полицейского Владимира Тафинцева

Губернатор передал награду вдове погибшего полицейского. Фото: АВО

Семье погибшего от рук рецидивиста старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева 22 января вручили орден Мужества - за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Награду родителям Людмиле и Владимиру Тафинцевыми и вдове Ирине Тафинцевой вручил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. После глава региона вместе начальником регионального главка МВД России Александром Кравченко провели встречу с семьей погибшего полицейского.

- Старший сержант полиции Владимир Тафинцев действовал решительно, проявил мужество и самоотверженность. И ценой собственной жизни защитил женщину от преступных посягательств. Погиб, выполняя свой служебный долг, - отметил Андрей Бочаров, вручая высокую награду.

Напомним, полицейский защитил волгоградку от 48-летнего рецидивиста и получил удар ножом в сердце. Его убийца получил пожизненный срок.

- Для нас это большая честь. И большая боль, - вдова полицейского Ирина Тафинцева теперь одна растит двух дочерей, одна из которых родилась уже после гибели отца.

Александр Кравченко отметил, что семья погибшего не будет забыта. Сохранят в Волгограде и память о Владимире Тафинцеве - его именем назовут один из кадетских полицейских классов в школе №13.