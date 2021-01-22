Девушка пострадала в ДТП с двумя иномарками в Волгограде

В больницы после ДТП за сутки попали две женщины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две иномарки столкнулись накануне вечером в Дзержинском районе Волгограда на Ангарском. В половине пятого вечера дорогу на перекрестке улиц Продольная и Римского-Корсакова не поделили Hyundai Solaris и Toyota Corolla. Без пострадавших в этой аварии не обошлось.

По предварительным данным, 54-летний водитель на Hyundai Solaris двигался по улице Продольной в сторону улицы Халтурина, а Toyota Corolla под управлением 24-летнего парня - по главной дороге - улице Римского-Корсакова. Но водитель «Соляриса» не уступил дорогу, отчего и произошло столкновение.

- В больницу с места ДТП увезли получившую травмы 22-летнюю пассажирку «Тойоты», - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Кстати, за прошедшие сутки на дорогах Волгоградской области хоть и зафиксировали более шестисот нарушений ПДД и поймали двадцать пьяных за рулем, ДТП с пострадавшими было всего два. Помимо 22-летней волгоградки в больнице оказалась 64-летняя пенсионерка из Волжского, которая попала под колеса «ВАЗ – 2112» на пешеходном переходе на улице Карбышева.