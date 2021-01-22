Волгоградским УК напомнили об уборке наледи и сосулек

Сосульки коммунальщики должны сбивать по мере необходимости. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Только в Волгограде и области стояли двадцатиградусные морозы, а уже оттепель на дворе. Прогноз погоды на сегодня обещает днем плюсовую температуру. Так что на крышах домов и козырьках образуется немало наледи и сосулек, которые так и норовят свалиться кому-то на голову. Региональная инспекция госжилнадзора заранее напомнила УК и ТСЖ о том, что они должны делать в обслуживаемых домах и дворах, чтобы обеспечить безопасность волгоградцев.

Так, скопившийся на крыше многоквартирного дома снег и лед коммунальщики должны сбросить на землю, а также удалить с карнизов сосульки. При этом мягкие кровли от снега не очищают, однако управляющим организациям нужно прочистить желобы и свесы на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком, а также убрать снежные навесы, в том числе с балконов и козырьков.

- Все эти требования указаны в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда №170, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003, - напоминают в ведомстве.