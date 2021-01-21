Новые ФОКи, футбольные поля и площадки ГТО: где и что построят в 2021-м в Волгограде и области

Фото облспорткомитета.

В Волгоградской области расширяют сеть спортивных объектов, и на 2021 год у властей большие планы. В частности, на стадионе «Пищевик» в Волгограде планируют построить административно-бытовой корпус, новые трибуны, площадку с уличными тренажерами и малое футбольное поле с искусственным покрытием для тренировок.

Новый искусственный газон появится и у ФОКа «Молодежный». А в Октябрьском и Ольховском районах, а также в рабочем поселке Быково построят новые универсальные спортзалы, где можно будет тренироваться и проводить турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу.

В Волжском на базе стадиона имени Логинова начнут строить крытый футбольный манеж. Сдать его обещают только в 2022 году, а в 2021-м здесь появится футбольное поле (110х70метров) с искусственным покрытием.

- Разместится оно рядом с участком, где на месте сгоревшего здания планируют построить новый административно-бытовой корпус в четыре этажа сразу с несколькими игровыми залами, - уточняют в облспорткомитете.

На Семи ветрах в Волгограде строят новый ФОК с залом 42х24 метра, трибунами и вспомогательными помещениями. Три площадки ГТО возведут в Ольховском, Руднянском и Светлоярском районах.

А еще в этом году новый инвентарь и спортивное оборудование получат областная спортшкола олимпийского резерва, гимнастическая СШОР №2 города Волжского, а также спортшкола по зимним видам спорта для тренировочного процесса юных волгоградских команд по хоккею.