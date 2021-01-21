В Волгограде следователя будут судить за подделку документов

В Волгограде на скамью подсудимых отправится старший следователь (правда уже бывший) из отдела полиции №2 УМВД России по Волгограду. Стража порядка поймали на подделке документов. Он не просто выписал липовый документ, он сфабриковал свидетельские показания по уголовному делу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, следователю надо было допросить свидетеля, который являлся закупщиком наркотиков. Но вызывать он его не стал, сам написал протокол допроса, сам его подписал от имени свидетеля и приложил в качестве доказательства к материалам уголовного дела. Однако, факт подделки документа вскрылся в ходе заседания суда по данному делу. Свидетель доказал, что не участвовал ни в каком допросе. В итоге фигурантом стал сам следователь.

- Обвиняемый от дачи показаний отказался, но прокуратура утвердила ему обвинительное заключение. Уголовное дело следователя направили в суд. Грозит ему до 5 лет колонии, - уточняют в ведомстве.