«Ротор» в первом матче года сыграл вничью с поляками

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» провел первый в 2021 году матч. На сборах в турецком Белеке сине-голубые встретились с клубом «Ягеллония». Эта команда из города Белосток выступает в «Экстраклассе» - высшем дивизионе чемпионата Польши. В этом турнире пауза до конца января, «Ягеллония» занимает 7-е место – в середине турнирной таблице. Встреча между «Ротором» и польским коллективом завершилось со счетом 1:1.

Уже на 9-й минуте волгоградцы пропустил мяч. Поляки поразили ворота волгоградцев ударом из-за пределов штрафной. Под занавес первого тайма подопечных Александра Хацкевича удалось отыграться. Точный удар в активе Зурико Давиташвили. При счете 1:1 команды ушли на перерыв. Однако во втором тайме команды не смогли отличиться, хотя моменты были. У волгоградцев было попадание в перекладину чужих ворот.

У «Ротора» в стартовом составе вышли все знакомые лица. С начала матча никто из новичков не появился: Йосип Чондрич, Сергей Макаров, Соломон Кверквелия, Олег Кожемякин, Данил Степанов, Ника Кипиани, Олег Алейник, Илья Жигулев, Зурико Давиташвили, Андрес Понсе, Джовино Фламарион.

На второй тайм у «Ротора» вышел полностью обновленный состав: Никита Репин, Владимир Медведь, Азат Байрыев, Дмитрий Шомко, Гиорги Арабидзе, Иван Маевский, Евгений Песегов, Сергей Серченков, Алексей Щеткин, Камиль Муллин и футболист на просмотре. Имя последнего держится в секрете.

В заключительном матче на первом сборе «Ротор» 26 января сыграет со словенской «Мурой».