Под Волгоградом директор психинтерната за деньги пациентов строил себе дом

Экс-директор украл у подопечных ПНИ 125 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградской области на хищении денег попался директор психоневрологического интерната. Воровал у своих же подопечных. Он якобы покупал им продукты, а сам тратил их деньги на собственный коттедж. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

- Как установило следствие, в сентябре 2018 года директор интерната подделал документы, согласно которым он раздал подопечным продуктовые наборы и предметы личной гигиены, купленные за их сбережения. Потратил якобы на это 125 тысяч рублей со счетов пациентов. А сам купил на эти средства у местного предпринимателя стройматериалы для своего коттеджа, - уточняют в ведомстве.

Раскрыли махинацию директора сотрудники Урюпинского отделения регионального УФСБ. Расследованием занималось ОМВД России по Алексеевскому району Волгоградской области.

- На руководителя завели уголовное дело по статье «присвоение имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения». И хотя свою вину он так и не признал, прокуратура посчитала собранные следователями материалы достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело направили в суд. Грозит экс-директору ПНИ до 6 лет лишения свободы, - сообщают в областной прокуратуре.