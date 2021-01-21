Видимость 200 метров: дорожники предупреждают волгоградских водителей о тумане

Фото из архива КП.

Дорожные службы готовятся к очередным «сюрпризам» погоды: завтра, 22 января, в Волгоградской области ожидаются осадки в виде снега и туман. Водителей просят быть крайне аккуратными на дорогах.

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, 22-23 января в Волгоградской области (а также в Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях) ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики обещают очередной снегопад – местами сильный, местами умеренный. При этом столбик термометра резко поползет вверх – температура от минусовых отметок дойдет до плюсовых показателей, что приведет к образованию тумана.

- Видимость на дорогах ухудшится и будет составлять до 200-700 метров, - предупреждают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В Упрдоре уже отчитались: дорожные предприятия предупреждены и переведены в режим готовности.

- В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на волгоградские трассы 184 единицы техники, - сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

И призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

НА ЗАМЕТКУ

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432, 8(863) 2329460, (8442) 50-31-22.