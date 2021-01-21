К 80-летию Сталинградской Победы в Волгоградской области хотят привести в порядок все памятники войны

Сталинградская битва стала поворотным сражением в Великой Отечественной войне. В городе на Волге и на его подступах шли кровопролитные бои, память о которых сохраняют многочисленные монументы и братские захоронения. В Волгоградской области находятся 1382 памятника. Но не все они в надлежащем виде, некоторым нужно серьезное обновление, чтобы время не разрушило их. В Волгограде 21 января состоялось бюро областного совета ветеранов, где поддержали идею о разработке региональной программы по подготовке к 80-летию Сталинградской Победы. Юбилей в Волгоградской области будет отмечаться 2 февраля 2023 года. К этой дате планируют восстановить все монументы в память о подвиге советских солдат и офицеров в Великой Отечественной войне.

- Наша святая обязанность к юбилею победы в Сталинградской битве привести все памятные места и монументы в надлежащее состояние, - подчеркнул руководитель областного совета ветеранов Александр Блошкин.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской областной думы, в 2020 году в регионе отремонтировали 582 памятника и мемориального комплекса. Привели в порядок 158 площадей, 60 скверов, 172 парка и 540 территорий у воинских захоронений. Большая часть памятников в области находятся в собственности муниципалитетов.