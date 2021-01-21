В Волгограде перед вылетом сломался самолет, направлявшийся в Новосибирск

Фото с сайта авиакомпании Сибирь.

В Волгограде «застряли» пассажиры авиарейса, направлявшегося в Новосибирск. Рейс S75132 по маршруту «Волгоград – Новосибирск», который должен был отправиться в путь еще в 13.10 21 января задерживается на шесть часов. Причина – поломка самолета. Информацию «КП-Волгоград» подтвердили в пресс-службе волгоградской воздушной гавани.

- Самолет авиакомпании Сибирь задержан в аэропорту Волгограда по техническим причинам, - уточнили в аэропорту. - На данный момент 37 пассажиров находятся в терминале внутренних воздушных линий, с ними работают представители авиакомпании согласно федеральным авиационным правилам.

Отметим, что полеты по данному авиамаршруту осуществляют на лайнерах Embraer-170. Чтобы починить неисправный самолет, в Волгоград прибудут специалисты авиакомпании. По предварительным данным только в 19.10 они прибудут в наш город. Когда лайнер отправится в Новосибирск пока неизвестно.