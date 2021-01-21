Экологи выяснили, из-за чего погибла рыба и покраснела вода в реке Арчеда в Волгоградской области

В начале года в Арчеде зафиксировали массовый мор рыбы. Кадр с видео сообщества "Волгоград".

В начале января жители Фроловского района Волгоградской области не на шутку обеспокоились. С рекой Арчеда что-то случилось. Вода в ней покраснела, также погибло очень много рыбы. Проверку начала прокуратура региона и специалисты облкомприроды. В ходе обследования реки экологи выявили несанкционированный водовыпуск. Также взяли пробы воды. Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, результаты исследований могут свидетельствовать, что в Арчеду сбрасывали фекальные стоки. Анализ воды провели в «Региональном центре экологического контроля». Инспекторы облкомприроды возбудили административное дело, проводится расследование.

Добавим, что в 2020 году была проведена реабилитация реки Арчеды по нацпроекту «Экология». Специалисты расчистили реку, углубили ее дно, высадили деревья по берегу. Они не использовали никаких препаратов и агрегаторов. Работа земснарядов завершилась в конце 2020 года. В конце прошлого года экологи брали пробы воды в реке во Фроловском районе. Она соответствовала всем показателям СанПиН.