На севере Волгограда нашли авиабомбу

Пиротехники вывезли снаряд в безопасное место и подорвали. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Казалось бы, после Великой Отечественной войны прошло уже почти восемьдесят лет, а сталинградская земля до сих пор хранит в себе взрывчатки и снаряды. Сегодня, 21 января 2021 года, еще одну такую опасную находку обнаружили в Краснооктябрьском районе Волгограда. Говорят, наткнулись на авиабомбу при проведении земляных работ.

Как уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, строители наткнулись именно на фугасную авиабомбу - ФАБ-250. Этот снаряд весит 250 килограммов и до сих пор очень опасен. Поэтому для его обезвреживания в Волгоград вызвали пиротехнический расчет из Ростовской области.

- Прибывшие пиротехники вывезли авиабомбу в безопасное место и уничтожили путем подрыва, - уточняют в региональном спасательном ведомстве.

И добавляют, что это уже третья по счету авиабомба времен Великой Отечественной войны, которую нашли и уничтожили на территории Волгоградской области.