«Россети Юг» подключили к электросетям в 2020 году 100 объектов здравоохранения

В 2020 году «Россети Юг» подключила к своим электросетям 10,5 тысячи новых потребителей, предоставив им 644,6 МВт мощности. Сегодня в компании действует 14,5 тысячи договоров на технологическое присоединение с общей мощностью 1569 МВт, более 14 тысяч из них заключены в прошлом году. Больше всего заявок в ростовском филиале - почти 8 тысяч на 557,7 МВт мощности, а также в астраханском - 5,3 тысячи на 234 МВт.

Среди подключенных к сетям в 2020 году – «Яшкульская» и «Малодербетовская» солнечные электростанции в Калмыкии. Не менее важны социальные объекты – детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, сельские дома культуры, парки, досуговые центры, музеи. Электроэнергию получили порядка 100 объектов здравоохранения в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Калмыкии, в основном фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в сельских районах. Общая мощность составила 1,4 МВт. Подключение этих объектов к сети потребовало строительства воздушных линий и комплектных трансформаторных пунктов.

Подать заявку на технологическое подключения можно на Едином портале электросетевых услуг «портал-тп.рф», а при помощи сервиса «День потребителя» - записаться на прием к одному из руководителей, чтобы обсудить любой вопрос по техприсоединению.