Догоняет Волгоград: в Волжском новая вспышка коронавируса

В Волжском число заболевших за последние дни увеличилось в десять раз. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние дни в Волжском фиксируют резкий подъем числа заболевших коронавирусом: если 19 января там было всего 4 положительных теста, то 20 января уже 75, а сегодня, 21 января 2021 года – 56. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в региональном оперштабе.

Волжский стремительно догоняет по ковиду Волгоград, где, к слову, сегодня зарегистрировали всего 62 новых случая (для сравнения, 20 января было 108 случаев).

Всего же на территории Волгоградской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 251 жителя. Кроме Волгограда и Волжского, в числе новых пациентов жители 19-ти районов области. В «пятерке» лидеров по числу заболевших – Светлоярский (плюс 18 человек), Котельниковский (плюс 15), Жирновский (плюс 13), Михайловский (плюс 12), а также Камышинский и Серафимовичский ( по 11 положительных тестов). В остальных районах меньше десяти случаев за сутки.