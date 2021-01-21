Под Волгоградом от коронавируса умер 37-летний мужчина

Коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в региональном оперштабе подтвердили смерть от коронавируса еще шестерых волгоградцев: итого к 21 января 2021 ода в летальном списке COVID-19 уже 558 наших жителей. Сегодня в него внесли двух женщин и четырех мужчин. Самому младшему из них было всего 37 лет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, молодой мужчина проживал в Старополтавском районе. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Зная, что находится в группе риска по коронавирусу, он пошел в больницу едва почувствовал первые признаки заболевания. Ему назначили лечение, но состояние только ухудшалось, причем стремительно. В Палласовскую райбольницу его привезли уже с двухсторонней пневмонией. Но и там лечение не дало результатов. 37-летний мужчина буквально сгорел от ковида.

Также стремительно развивалась болезнь и у 50-летнего жителя Быковского района. После безуспешного амбулаторного лечения его привели в больницу №3 Волжского. Но и там медики не смогли помочь мужчине. Хотя у него было здоровое сердце, а из хронических заболеваний только проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Остальным жертвам ковида из сегодняшнего летального списка было за 60 лет. В их число попал 65-летний мужчина из Волжского, 62-летняя жительница Камышина, 67-летняя женщина из Дубовского района и 79-летний житель Ленинского района. Все из группы риска, у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.