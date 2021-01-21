Растает все: в Волгограде 22 января температура повысится на 26 градусов

На смену снегопадам и морозам в Волгоград идет оттепель Фото: Алексей ФОКИН

Погода продолжает удивлять в Волгограде и области. Только неделю назад пришли снегопады, из-за которых вставало движение на дорогах. Затем установились 20-градусные морозы. И вот новое испытание – резкое потепление. В течение суток температура воздуха в Волгоградской области повысится на 26 градусов. Метеозависимым волгоградцам нужно запастись лекарствами. А от сугробов, похоже, останутся лишь лужи. Ночью и днем 22 января в Волгограде и области будет облачно с прояснениями. Снова пойдет небольшой и умеренный снег. Местами ляжет туман, образуются гололедно-изморозевые явления. Подует сильный западный ветер – с порывами до 18 метров в секунду.

По Волгоградской области в ночь на пятницу будет 13-18 градусов мороза. При прояснении температура упадет до -24. А уже завтра днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов. В северных районах будет держаться небольшой мороз в 3 градуса. В Волгограде ближайшей ночью будет холодно – 15-17 градусов мороза. Зато днем в пятницу потеплеет до нуля, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском гидрометцентре.