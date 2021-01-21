В Волгоградской области банда заработала на контрафактном алкоголе более 22 миллионов

Фото пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении шести сообщников, которые на протяжении года заработали на контрафактном алкоголе более 22 миллионов рублей. При это ущерб производителям известных брендов превысил 43 миллиона. Из материалов уголовного дела известно, что незаконный товар производился и хранился на базе в Городищенском районе.

Сотрудники волгоградского УФСБ выследили преступников и задержали их. В ходе обысков нашли более 70 тысяч бутылок еще нереализованного контрафакта, столько же стеклотары и коробок с фурнитурой.

- Вину в инкриминируемых деяниях мужчины полностью признали. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Городищенский районный суд, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Каждому из задержанных грозит до шести лет тюрьмы. Также у них арестовали имущество – дома, квартиры, машины – стоимостью более 44 миллионов рублей.