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Общество

Чума свиней добралась до Волгограда

На карантин по АЧС закрыли остров Сарпинский
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

Пару дней назад вспышку АЧС (африканская чума свиней) обнаружили в Котовском районе Волгоградской области, а сегодня, 21 января, стало известно, что опасная болезнь добралась и до Волгограда. В частности, заболевших животных обнаружили в одном из хозяйств на острове Сарпинский .

Чума свиней для человека не опасна, а вот для животных – смертельна. Летальный исход практически стопроцентный, и угроза распространения очень высока. Поэтому любой очаг мгновенно локализуют – вводят жесткий карантин, а всех животных в округе 5 километров от очага уничтожают.

Исходя из документов, представленным на сайте администрации региона, на острове Сарпинский с 19 января введен 10-дневный карантин по АЧС.

Кроме того, очаг чумы свиней обнаружили на территории Кумылженского сельского поселения в Волгоградской области. Его также закрыли на карантин.