Игорь Артамонов выплатит липецким медикам по 5 тысяч рублей за работу с COVID-19

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

В связи с высокой общественной значимостью службы скорой медицинской помощи в конце 2020 года главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым было принято решение о выплате разового денежного вознаграждения из областного бюджета работникам, занятым оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. На текущей неделе, после утверждения необходимых финансовых документов, государственные медицинские организации приступили к перечислению средств.

Итоговый размер выплаты для каждого работника после уплаты НДФЛ составит 5 тысяч рублей. Указанной мерой поддержки будут охвачены более 1,2 тысячи медицинских работников, водителей выездных бригад Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

Выплаты уже получили на областной станции скорой помощи. До конца недели получат все остальные.