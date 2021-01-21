Убил и сбежал: волгоградские следователи раскрыли преступление 26-летней давности

Спустя почти 26 лет сотрудникам СУ СКР по Волгоградской области удалось привлечь к уголовной ответственности подозреваемого в убийстве местного жителя. Трагедия случилась в 1995 году в городе-герое: на Третьей Продольной сотрудники ППС нашли тело 25-летнего мужчины с ножевыми ранениями, однако виновного сразу задержать не удалось. От скрылся, а дело временно приостановили.

- В этом году стало известно, что разыскиваемый находится в нашей области, постоянного места жительства не имеет, перебивается случайными заработками, в том числе подрабатывая водителем такси на автомобиле своего приятеля, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Сотрудники полиции и следкома смогли оперативно задержать фигуранта уголовного дела и предъявили ему обвинение по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее за собой смерть потерпевшего».