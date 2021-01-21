Малышу с СМА из Волгограда, которому «волшебник» подарил лекарство за 160 миллионов, сделают укол в феврале

Фото со странички Артема Сармашева в соцсетях

Маленький волгоградец Артем Сармашев, который страдает редкой генетической болезнью, совсем скоро получит спасительный препарат. Несколько месяцев родители мальчика собирали средства на лечение сына. У малыша спинальная мышечная атрофия (СМА). Ему срочно требуется укол Золгенсма, который стоит невероятных денег - около 160 миллионов рублей. Эту сумму благодаря неравнодушным жителям не только Волгограда, но и всей страны удалось собрать. И уже в феврале Артему сделают спасительный укол. Об этом рассказала его мама в социальных сетях.

- По поводу точной даты укола мы не можем сказать. Но знаем, что это будет в феврале.

Мама Артема также отметила, что перед уколом еще соберется консилиум врачей. Семья Сармашевых надеется, что он пройдет в дистанционном формате, чтобы не лететь лишний раз в столицу.

- Сейчас решается вопрос по поводу врачебного консилиума, который мы хотим сделать в виде телемеда. Потому что не хочется дополнительно лететь в Москву, опять же из-за обстановки с пандемией. Хочется все-таки, если есть возможность, провести его заочно.

Напомним, осенью семья Сармашевых узнала о редком заболевании у Артема. Чтобы спасти сына, ему необходимо сделать специальный укол зарубежного препарата до того момента, пока мальчику не исполнится 2 года. Сейчас ему чуть более 1,5 лет. Родителям удалось собрать необходимую сумму денег для лечения. Помог неизвестный человек, который 14 января перечислил почти 150 миллионов рублей. Он стал настоящим волшебником для семьи.

Артем – не единственный малыш с СМА в Волгоградской области. Такое же редкое заболевание у Ильи Шахова из Фролово. Ему также собирают средства, которые пойдут на дорогостоящее и такое необходимое для жизни лекарство.