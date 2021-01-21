Необычная кража: трое рецидивистов в Волгограде похитили забор

На что только не пойдут злоумышленники, чтобы незаконным путем получить деньги. В Волгограде случилась кража не дорогих ценностей или денег, а целого забора. В отдел полиции Краснооктябрьского района обратился 59-летний работник жилищно-коммунального хозяйства. Он сообщил, что у дома на улице Прибалтийской пропало металлическое ограждение. Кто-то украл 4 секции забора. Воришки в розыске были недолго. Их поймали инспекторы ДПС во время патрулирования в Тракторозаводском районе, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Они остановили для проверки документов отечественный автомобиль. При его осмотре в багажнике лежали распиленные части забора и инструменты.

Полицейские отвезли подозреваемых в отделение. Ими оказались ранее судимые волгоградцы 18, 19 и 48 лет. Они сознались в краже, рассказав, что хотели сдать секции забора на металлолом. А деньги потратили бы на собственные нужды. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Рецидивисты находятся под подпиской о невыезде. Они могут сесть в тюрьму на 5 лет.