Под Волгоградом водитель влетел в фуру - 2 человека в больнице

Повреждения у "Лады" после столкновения с фурой серьезные. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из-за снежной и морозной погоды в Волгоградской области ГИБДД регулярно напоминает водителям о важности соблюдения дистанции и скоростного режима. Но не все автомобилисты водят аккуратно. В Камышинском районе 20 января 54-летний водитель за рулем «Лады Гранта» ехал по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Впереди в попутном направлении двигалась фура с полуприцепом из Ставропольского края. Но легковушка слишком сильно сблизилась с большегрузом «Scania» и врезалась в него. Пострадали водитель и 55-летняя пассажирка отечественного авто, скорая их увезла в больницу.

За прошлые сутки на дорогах региона травмы получили 2 пешехода. Утром среды, в 10.00, в Волжском водитель наехал на 46-летнего пешехода. Происшествие произошло во внутриквартальном проезде напротив дома №17 по улице Нариманова, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Автомобилист умчался с места ДТП, его ищет полиция. А пострадавшего госпитализировали. В Волгограде накануне 44-летний мужчина за рулем «Datsun on-DO» на пересечении улиц Хорошева и Батумской сбил 58-летнюю женщину. Она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С ушибами волгоградку забрала неотложка.