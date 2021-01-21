В Волгоградской области подорожали молоко, картофель, лук, морковь

Цены на продукты опять подорожали Фото: Андрей АБРАМОВ

Год новый, тенденция старая. На прошлой неделе – с 11 по 18 января – в магазинах и на рынках Волгоградской области снова взлетели цены на многие продукты. Сходить за продуктами – недешевое удовольствие. Так за 7 дней на 2,27% подорожало стерилизованное молоко за 1 литр. А пастеризованное молоко – на 1,82%. На 1,2% увеличился ценник у мороженной рыбы. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, макароны из пшеничной муки высшего сорта стоят теперь на 1,67% больше. Но самый большой рост цены за неделю у картофеля – на 5%. ЗА килограмм теперь придется заплатить в среднем 29,84 рубля. Почти на 2,5% подорожали лук репчатый и морковь, на 3,75% - помидоры.

Что-то на прилавках и подешевело. Но совсем немного. На 1,7% упала цена у яиц, которые перед Новым годом становились все дороже почти каждый день. На сливочное масло, маргарин, сыр, сахар-песок, пшено и капусту снижение стоимости произошло менее чем на 1%.