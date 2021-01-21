В Волгограде на Ангарском из-за двух ДТП остановились трамваи

Жители Волгограда, пользующиеся трамваями №2, 6 и 12. с раннего утра столкнулись рядом неудобств: из-за двух ДТП электротранспорт был вынужден некоторое время простоять, затем изменить маршруты. Лишь через полчаса движение восстановили полностью.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, первая авария произошла в 7:50 утра напротив остановки «Завод Ахтуба»: там столкнулись две легковушки. Через четверть часа движение полностью восстановили, однако практически сразу же еще две машины не поделили дорогу у поликлиники №30. Снова пришлось корректировать маршруты трамваев. Благодаря оперативной работе инспекторов ГИБДД и сотрудников «Метроэлектротранса», общественный транспорт вновь вернулся в строй.

- В 8.20 часов работа трамваев маршрутов №2,6 и 12 была возобновлена, - добавили в городской администрации.