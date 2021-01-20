Похитила более 7,5 миллионов: суд в Волгограде отправил за решетку главбуха завода

За свои махинации женщина сядет в тюрьму на 2 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградский областной суд признал виновным экс-главного бухгалтера завода за хищение крупной суммы денег. Она пользовалась своим служебным положением и в течение долгого времени вносила неверные сведения в бухгалтерскую документацию. С 2000 по 2018 год Светлана Бахтиенко оформляла от имени завода денежные и ценные подарки своим родственникам. За 18 лет таким образом женщина похитила свыше 7,5 миллионов рублей. Нарушения вскрылись в 2018 году во время проверки. Из-за деятельности главбуха у предприятия появились долги по налогам.

7 сентября 2020 года Советский районный суд признал 56-летнюю женщину виновной в совершении махинаций, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры. Однако она вину не признает, поэтому подала апелляцию. Только Волгоградский областной суд поддержал решение первой инстанции. Бывшего главного бухгалтера предприятия осудили на 2 года тюрьмы общего режима.