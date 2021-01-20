Чтобы не засорять Волгу: В Волгограде установят еще одно очистное сооружение

В Волгограде в Волгу попадает слишком большое количество микропластика Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Волгограда готовятся установить еще один модуль локального очистного сооружения. Он появится на улице 7-й Гвардейской. Рабочие подвели коммуникации и сделали фундамент объекта. Сам модуль установят в подготовленный котлован со шпунтовыми стенами глубиной около восьми метров. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, после ввода в эксплуатацию мощность очистного сооружения составит 400 литров в секунду. Ливневые сточные воды будут проходить трехступенчатую очистку. Обещают, что песок, бензин, масла и другой мусор в Волгу не попадет.

Всего в Волгограде создается сеть из 13-ти локальных очистных сооружений в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Подрядчик построил один объект в Ворошиловском районе на улице Калинина, близки к завершению сооружения на 13-й Гвардейской и улице Гагарина в центре города.

Скриншот с видео "Без рек как без рук"

А пока же Волгоград больше остальных городов засоряет Волгу. К такому выводу пришли эксперты проекта «Без рек как без рук». Прошлым летом они провели исследования на великой русской реке. Специалисты изучили экологическое состояние Волги от ее верховьев в Тверской области до дельты в Астрахани. Анализ воды был проведен по 80 параметрам. В Волгограде в реку попадает наибольшее число микропластика – 108,1 частиц в секунду. Также в тройке антилидеров Казань и Самара.