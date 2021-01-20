Депутаты на онлайн-связи: волгоградцы стали чаще жаловаться в облдуму по электронной почте

Волгоградцы стали чаще жаловаться депутатам онлайн Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году люди приучились многие вещи делать дистанционно. К такому режиму заставил привыкнуть коронавирус и ограничения, связанные с ним. Поэтому жители Волгоградской области стали чаще решать различные проблемы на расстоянии. Так за 2020 год волгоградцы направили 2128 письменных и электронных обращений в областную думу, 1445 из них поступило через интернет-приемную. Число онлайн-сообщений выросло, по сравнению с 2019 годом, в 2,7 раза. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального парламента, в основном жители области жаловались на сферу ЖКХ. Ей были посвящены 23% письменных и 6% электронных обращений. Граждан волновало качество коммунальных услуг и суммы оплаты за них.

Также среди наиболее актуальных вопросов у волгоградцев порядок предоставления материальной помощи и льгот, пересмотр размера пенсий и социальных пособий. На прежнем уровне осталось количество обращений по вопросам здравоохранения, в основном они касаются лекарственного обеспечения определенных категорий граждан. Сократилось число жалоб по состоянию дорог и транспортного обеспечения районов Волгограда и области, организации маршрутов и остановок общественного транспорта. Также стало меньше писем о предоставлении жилых помещений.

В облдуме отметили, что по результатам рассмотрения каждого обращения волгоградцам направили письменные официальные ответы с подробными разъяснениями. Строго соблюдались установленные законом сроки.